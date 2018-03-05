تعزيزات أمنية في أنقرة إثر معلومات تفيد بهجوم وشيك

عززت السلطات التركية الاثنين التدابير الأمنية في أنقرة ونفذت حملة اعتقالات لأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش، غداة إعلان السفارة الأميركية أنها ستغلق أبوابها على خلفية "تهديد أمني".

فقد أصدرت محافظة أنقرة بيانا أعلنت فيه اتخاذ تدابير أمنية مشددة بعد معلومات قدمها الأميركيون حول خطر حصول اعتداء.

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وأفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية باعتقال 12 شخصا وإصدار مذكرات اعتقال بحق ثمانية آخرين في إطار تحقيق يستهدف التنظيم.

وأوردت صحيفة "حرييت" أن هذه الاعتقالات مرتبطة بإعلان سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة الأحد تعليق خدماتها أمام العموم الاثنين.

لكن وكالة الأناضول التي لم تأت على ذكر الانذار الأميركي، وأشارت إلى أن العملية كانت "متوقعة" وأن المعتقلين من "جنسيات أجنبية"، يعملون على تجنيد مقاتلين لداعش وكانوا على تواصل مع قياديين في مناطق القتال.

وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة هجمات دامية نسبت أو تبناها مقاتلون أكراد وتنظيم داعش في الوقت ذاته.