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هجوم يستهدف السفارة الأميركية في الجبل الأسود

شرطي يقف أمام مبنى السفار الأميركية في مونتينيغرو

قالت حكومة جمهورية الجبل الأسود الخميس إن رجلا أقدم على تفجير نفسه أمام السفارة الأميركية في العاصمة بودغوريستا بعد إلقائه قنبلة داخل مجمع السفارة.

وذكرت الحكومة أن الحادث وقع بعد منتصف ليل الخميس بنصف الساعة (11:30 بتوقيت غرينيتش)، وأشارت إلى أن الشرطة لا تزال تحقق في الحادث من أجل التعرف على الشخص الذي نفذ الهجوم، من دون الإشارة إلى أي فرضية بشأن الجهة التي تقف وراء التفجير.​

من جهتها نصحت سفارة الولايات المتحدة في بودغوريستا الرعايا الأميركيين بالبقاء بعيدا عن الموقع.

وقالت على موقعها الإلكتروني "إننا ننبه المواطنين الأميركيين إلى أن هناك وضعا أمنيا قائما... تجنبوا السفارة حتى إشعار آخر".

وتعد جمهورية الجبل الأسود من أصغر الجمهوريات اليوغوسلافية السابقة، وأصبحت الدولة الـ29 التي تنضم لحلف شمال الأطلسي في أيار/ مايو الماضي.

وتفيد أرقام نشرت مؤخرا بأن حوالي 23 مواطنا من الجبل الأسود توجهوا إلى القتال في صفوف المتشددين في العراق وسورية، وحكم القضاء في كانون الثاني/يناير الماضي للمرة الأولى على أحد هؤلاء بالسجن ستة أشهر لأنه قاتل هناك.

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