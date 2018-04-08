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ترامب يتوعد منفذي الهجوم الكيميائي في دوما

الرئيس ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب إن المسؤولين عن الهجوم الكيميائي في دوما بالغوطة الشرقية وسقط ضحيته العشرات سيدفعون "ثمنا باهظا".

وحمل ترامب في تغريدة صباح الأحد الرئيس الروسي فلاديمير "بوتين وروسيا وإيران" مسؤولية الفظاعة في المنطقة القريبة من دمشق لدعمهم بشار الأسد.

وأضاف أن العديد من القتلى بينهم نساء وأطفال سقطوا نتيجة هجوم كيميائي "طائش" في سورية.

وطالب ترامب بفتح المنطقة التي حصل فيها الهجوم على الفور للسماح بدخول المساعدات الطبية والمحققين.

ويأتي هذا فيما قال أحد كبار مستشاري الأمن الوطني في البيت الأبيض، إن واشنطن "تبقي كل الخيارات مفتوحة" بشأن الرد على الهجوم الكيميائي في دوما.

ولم يستبعد مستشار البيت الأبيض للأمن ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت في مقابلة على قناة "ABC"، أن تشن الولايات المتحدة هجوما صاروخيا ردا على هجوم دوما.

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