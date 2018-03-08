واشنطن تحدث مركزا للعمليات الجوية بقطر وتبيع صواريخ للإمارات

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على مبيعات عسكرية لكل من قطر والإمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى 467 مليون دولار.

وأفادت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الخميس بأن الموافقة صدرت لبيع ما قيمتة 197 مليون دولار من المعدات للقوات الأميرية القطرية الجوية لتحديث مركز عملياتها الجوية.

وتمت الموافقة أيضا على بيع قطر معدات نظام التموضع العالمي (GPS) ونظام توزيع المعلومات، وفق البنتاغون.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إنه تمت الموافقة على أن تشتري الإمارات 300 من صواريخ جو-جو قصيرة المدى من طراز Sidewinder وصواريخ تدريبية ووحدات التوجيه التكتيكي فضلا عن قطع غيار ودعم. وتصل كلفة هذه المبيعات إلى 270.4 مليون دولار.