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التحالف الدولي ينفي مقتل أميركيين في عفرين

المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجمعة التقارير التي تحدثت عن مقتل جنديين أميركيين في مدينة عفرين السورية التي تشهد عملية عسكرية تركية ضد الوحدات الكردية منذ يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون في تغريده إن هذه الأنباء "غير صحيحة".

وأضاف ديلون أن قوات التحالف الدولي تركز جهودها على دعم حلفائها في قوات سورية الديموقراطية لمطاردة جيوب تنظيم داعش المتبقية في مناطق شرق الفرات قرب مدينة البو كمال الحدودية مع العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكين غالاواي قد قال الخميس إن الولايات المتحدة ليس لديها أي مستشارين عسكريين أو مدنيين في عفرين.

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الولايات المتحدة تحذر تركيا من تداعيات عمليتها في عفرين

ودعا البنتاغون تركيا إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها العسكري في عفرين شمالي سورية، مذكرة بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يخدم جهود التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

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