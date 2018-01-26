التحالف الدولي ينفي مقتل أميركيين في عفرين

نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجمعة التقارير التي تحدثت عن مقتل جنديين أميركيين في مدينة عفرين السورية التي تشهد عملية عسكرية تركية ضد الوحدات الكردية منذ يوم السبت الماضي.

وقال المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش الكولونيل راين ديلون في تغريده إن هذه الأنباء "غير صحيحة".

Reports of two US-Coalition members killed in Afrin are FALSE. Completely UNTRUE. @CJTFOIR efforts focused on supporting our SDF partners aggressively hunt remaining ISIS pockets east of Euphrates near Abu Kamal. #defeatDaesh — OIR Spokesman (@OIRSpox) January 26, 2018

وأضاف ديلون أن قوات التحالف الدولي تركز جهودها على دعم حلفائها في قوات سورية الديموقراطية لمطاردة جيوب تنظيم داعش المتبقية في مناطق شرق الفرات قرب مدينة البو كمال الحدودية مع العراق.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أدريان رانكين غالاواي قد قال الخميس إن الولايات المتحدة ليس لديها أي مستشارين عسكريين أو مدنيين في عفرين.

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الولايات المتحدة تحذر تركيا من تداعيات عمليتها في عفرين

ودعا البنتاغون تركيا إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها العسكري في عفرين شمالي سورية، مذكرة بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يخدم جهود التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.