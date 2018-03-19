واشنطن تعرب عن قلقها من الأوضاع في عفرين

أعرب البنتاغون الاثنين عن قلقه من الأوضاع في شمال غرب سورية، بعد إعلان تركيا سيطرتها على مدينة عفرين الأحد.

ودعا المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روبرت مانينغ في حديث للصحافيين في واشنطن الدول الأعضاء في التحالف الدولي، بمن فيهم تركيا، إلى التركيز على محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه.

وأوضح مانينغ أن البنتاغون يعوّل على الاتصالات والمساعي الدبلوماسية الجارية مع أنقرة، مشددا على أن الولايات المتحدة ليست طرفا في الصراع القائم في عفرين.

ودعت الخارجية الأميركية من جانبها كل الأطراف المعنية التي تعمل في شمال غرب سورية بما في ذلك تركيا وروسيا والنظام السوري للسماح بدخول المنظمات الإنسانية الدولية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات الاثنين إن القوات التركية ستتوجه إلى منبج وعين العرب و تل أبيض ورأس العين والقامشلي بعد الانتهاء من هجوم عفرين.