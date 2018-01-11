تقرير: موسكو تدخلت في انتخابات 19 دولة

ذكر تقرير صدر حديثا عن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي أن روسيا تدخلت في سياسة وشؤون 19 دولة على مدى العقدين الماضيين.

التقرير الذي نشر الأربعاء وأعد من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أشار الى أن روسيا تدخلت في شؤون وسياسات الدول الأخرى ونشرت "معلومات مضللة"، ومولت "قضايا سياسية متطرفة" وتلاعبت بإمدادات الطاقة.

ويلفت التقرير إلى كيفية استخدام روسيا لأجهزة الأمن الحكومية لمضايقة السياسيين أو حتى اغتيالهم وكذلك الغش في الألعاب الأولمبية وتوفير الحماية "للقراصنة" الروس الذين يهاجمون الشركات الأميركية.

وتحدث تقرير لجنة العلاقات الخارجية أيضا عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أولوية لنظامه لمهاجمة ديمقراطيات أوروبا والولايات المتحدة وتقويض حلف الناتو، عبر استخدام أجهزة الأمن، ووسائل الإعلام، والشركات العامة والخاصة، والجماعات الإجرامية المنظمة، والمنظمات الاجتماعية والدينية لنشر معلومات "خبيثة"، والتدخل في الانتخابات.

التقرير اقترح ما لا يقل عن 30 توصية قال إنها تساعد الحكومة الأميركية والدول الأوروبية على الوقوف بوجه التهديدات الروسية.

وتشمل هذه الجهود عقوبات تطال الدول التي تشارك في شن هجمات الكترونية على الانتخابات أو البنى التحتية الحيوية، فضلا عن إجبار الشركات ووسائل التواصل الاجتماعي على الكشف عن مصادر تمويل الإعلانات السياسية التي تنشر من خلالها.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت منذ أكثر من عام إلى أن روسيا حاولت التأثير على الناخبين في 2016 عبر هجمات إلكترونية وحملة دعاية واسعة.

وهذا التدخل المفترض لروسيا يخضع لتحقيق فدرالي في الولايات المتحدة يشمل أيضا شبهات بعلاقات بين روسيا وفريق الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب.