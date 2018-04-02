جنرال أميركي يتهم روسيا بدعم طالبان

اتهم قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكلسون روسيا بدعم حركة طالبان عبر تزويدها بالأسلحة.

وقال نيكلسون في مقابلة مع "BBC" "لقد جلبنا أسلحة الى أحد مقراتنا، كنا قد تسلمناها من قادة أفغان وأبلغونا في حينه أن الروس أعطوها لحركة طالبان".

وهذه المرة الأولى التي يتهم فيها مسؤول أميركي روسيا بشكل مباشر بدعم حركة طالبان بالسلاح.

وكان موقع بلومبيرغ قد أفاد العام الماضي بأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أبدى انزعاجا من تطوير روسيا علاقاتها بحركة طالبان التي تشن هجمات مستمرة على القوات الحكومية الأفغانية وعلى قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) العاملة هناك.

ونقل الموقع عن مسؤولين أفغان ومسؤول عسكري سابق في طالبان أن هناك دلائل على قيام روسيا بتزويد الحركة بالأسلحة.