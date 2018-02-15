تيلرسون يجتمع مع مسؤولين لبنانيين في بيروت

وصل وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس إلى بيروت قادما من عمان، في زيارة تعد الأولى لمسؤول أميركي في هذا المنصب للبنان منذ أربعة أعوام.

واجتمع تيلرسون خلال زيارته التي تستمر نحو ست ساعات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.

ويلتقي الوزير في وقت لاحق رئيس البرلمان نبيه بري على أن يجتمع مع رئيس الحكومة سعد الحريري ويعقد معه مؤتمرا صحافيا.

وتتركز محادثات تيلرسون مع المسؤولين اللبنانيين على العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى ملف حزب الله والتوتر بين لبنان وإسرائيل.

وقالت مصادر دبلوماسية لبنانية في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسؤولين اللبنانيين أشاروا إلى أنهم سيبلغون الوزير الأميركي "رفضهم للتهديدات الإسرائيلية للبنان على حدوده الجنوبية وفي مياهه الإقليمية".

وبحسب مصادر دبلوماسية، فقد اتفق المسؤولون اللبنانيون "على إبلاغ تيلرسون موقفا موحدا يرفض مسعى أميركيا سابقا يقترح تقسيم الثروة النفطية في الرقعة 9 إلى ثلثين للبنان وثلث لإسرائيل، وسيتمسكون بأن يكون كامل المخزون ملك لبنان".