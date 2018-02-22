اقتراح في الكونغرس لمزيد من العقوبات على حزب الله

اقترح عضوان جمهوريان في اللجنة المالية بمجلس النواب الأميركي مشروع قانون يزيد الضغوط والعقوبات على حزب الله اللبناني الذي تصنفه الولايات المتحدة منظمة إرهابية.

ويتضمن مشروع القانون الذي طرحه النائبان تيد باد ولي زيلدين دعوة الرئيس دونالد ترامب لتحديد ما إذا كان ينبغي تسمية حزب الله على أنه منظمة إجرامية عابرة للدول أو منظمة أجنبية هامة لتهريب المخدرات.

وفي حال تسمية حزب الله اللبناني بأحد هذين الوصفين، فإن ذلك يسمح لوزارة الخزانة الأميركية بالتعاون مع وزارتي العدل والخارجية فرض عقوبات إضافية على الحزب وفروعه في الخارج وداعميه.

وتتضمن الأحكام المطروحة السجن لما يصل لـ20 عاما وغرامات تصل إلى مليون دولار للمتورطين مع الحزب في حال دعم نشاطاته كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.

فيما تتضمن السلطات الممنوحة للوكالات والوزرات المعنية في حال اعتبار الحزب منظمة أجنبية هامة تعمل على تهريب المخدرات، مصادرة أملاك المتورطين في هذه النشاطات في الأراضي الأميركية وتجميد تعاملاتهم المالية بالإضافة إلى أحكام بالسجن.

وينتظر مشروع القانون التصويت في لجنة الشؤون الخارجية في موعد يحدد لاحقا، ومن ثم مجلس النواب بكامل أعضائه.

وأقر مجلس النواب الأميركي في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حزمة عقوبات على حزب الله، تضمنت فرض عقوبات على أية مؤسسة تدعم المنظمة مثل تقديم السلاح.

وتستهدف الولايات المتحدة حزب الله منذ فترة طويلة بعقوبات. وفي 2011، قامت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بحملة على شركاء للحزب، واتهمت البنك اللبناني الكندي في بيروت بعمليات غسيل أموال لحساب رجل أعمال مقرب من حزب الله.

المصدر: راديو سوا