واشنطن تتهم ثلاثة أشخاص بتصدير مواد محظورة لحزب الله

وجهت السلطات الفدرالية الأميركية الاتهام لثلاثة أشخاص بتصدير قطع غيار طائرات من دون طيار ومواد أخرى من الولايات المتحدة إلى حزب الله اللبناني المصنف أميركيا ضمن المنظمات الإرهابية.

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان الجمعة إن الثلاثة وهم الأخوان أسامة درويش حمادة وعصام درويش حمادة والمحتجزان منذ الثلاثاء في جنوب أفريقيا، وأحمد برو الذي لا يزال طليقا، حاولوا تصدير معدات بما في ذلك محركات لطائرات صغيرة الحجم وعتاد عسكري لحزب الله في الفترة بين عامي 2009 و2013.

وأوضح البيان أن الأشخاص الثلاثة هم جزء من شبكة عالمية نقلت التكنولوجيا إلى حزب الله.

وبحسب الدعوى المرفوعة فإن المعتقلين سيسلمان إلى الولايات المتحدة حيث يمثلان أمام محكمة في ولاية مينيسونا.