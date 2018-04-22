محكمة أميركية تنظر في مصير عراقيين صدرت أوامر بترحيلهم

تعقد محكمة استئناف فدرالية الأربعاء المقبل جلسة استماع جديدة في قضية من شأنها أن تؤثر على مئات من العراقيين الذين يعيشون في ميشغن ومناطق أخرى في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الجلسة في إطار تفعيل إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءات لإبعاد المقيمين من أصحاب سوابق جنائية.

وتعتقل السلطات نحو 275 عراقيا من أصل 1440 صدر قرار بترحيلهم في تموز/ يوليو الماضي، لكن قاض فدرالي أوقف قرار الترحيل.

وتقول وكالة الهجرة والجمارك إن المعتقلين ارتكبوا جرائم تستدعي ترحيلهم بينها القتل والاغتصاب والاختطاف والسرقة والاتجار بالمخدرات، ومخالفات متعلقة بحيازة السلاح.

ويرى ناشطون ومعارضون لترحيل هؤلاء العراقيين، وكثير منهم من المسيحيين والأقليات الأخرى الذين يخشون التعرض للتعذيب أو حتى القتل إن أعيدوا إلى العراق، أنهم سددوا ديونهم للمجتمع ويستحقون البقاء مع عائلاتهم.