التحالف: القوة التي سنشكلها في سورية لتأمين الحدود مع العراق

قال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش إنه يعمل على تشكيل قوة أمنية تتمركز على طول الحدود بين العراق وسورية، بالتعاون مع قوات سورية الديمقراطية.

وأكد المتحدث باسمه الكولونيل راين ديلون في تصريح لـ"راديو سوا" إن القوة الأمنية المرتقبة ستركز على إلحاق الهزيمة النهائية بداعش وتقييد نطاق تحركاته والتضييق على تدفق المقاتلين الأجانب بين العراق وسورية نحو تركيا وأوروبا وأماكن أخرى عبر العالم.

وقال ديلون إن الشركاء المحليين في العراق وسورية يواصلون بناء قدراتهم وتقويتها من أجل تأمين الحدود وإعاقة حرية تحرك عناصر داعش بين البلدين.

وكان قادة عسكريون عراقيون قد اجتمعوا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي مع قادة من قوات سورية الديموقراطية لبحث ملف تأمين الحدود بين العراق وسورية.

وكان التحالف الدولي قد أعلن تشكيل قوة أمنية حدودية قوامها 30 ألف في شرق سورية بالتعاون مع سورية الديموقراطية "لمنع عودة تنظيم داعش".

لكن هذه الخطوة أثارت غضب أنقرة التي أكدت أن جيشها جاهز لشن عملية في أي لحظة ضد معاقل وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية.

وقالت مصادر في الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج في مكالمة هاتفية الثلاثاء أن بلاده سوف تتخذ كل التدابير الوقائية اللازمة لضمان أمنها القومي.