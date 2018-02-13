تيلرسون من الكويت: داعش لا يزال خطرا على المنطقة

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الثلاثاء إن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدا على المنطقة، رغم تحرير الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم العام الماضي.

وأضاف تيلرسون خلال اجتماع للتحالف الدولي ضد داعش يعقد في الكويت، أن "انتهاء العمليات القتالية الرئيسية ضد التنظيم، لا يعني أن التحالف الدولي الحق به هزيمة دائمة".

ودعا إلى استمرار جهود التحالف لضمان عدم عودة داعش إلى العراق وسورية، وأكد أن واشنطن قررت تقديم مساعدات إضافية قيمتها 200 مليون دولار لتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة في سورية.

وشدد الوزير الأميركي على ضرورة تأمين المناطق المحررة لضمان عودة آمنة للنازحين واستمرار الجهود المركزة لدحر داعش وحماية المدنيين.

ويعقد وزراء خارجية بلدان التحالف الدولي ضد داعش اجتماعا في الكويت لمناقشة آخر تطورات الحرب ضد تنظيم داعش في العراق وسورية، وبحث سبل مكافحة الإرهاب في العالم.