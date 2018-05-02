إيران مطالبة بدفع مليارات الدولارات لأسر ضحايا هجمات سبتمبر

أمر قاض فيدرالي في مدينة نيويورك إيران بدفع مليارات الدولارات لأولياء أمور وأزواج وأقارب وأطفال أكثر من 1000 من ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر الإرهابية.

ووفقا للحكم القضائي الصادر الثلاثاء فإن الحكومة الإيرانية والحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني مسؤولون قانونيا عن وفاة 1008 أشخاص رفعت أسرهم دعوى ضد الجمهورية الإسلامية.

واتهمت الدعوى القضائية إيران بتقديم المساعدة والتدريب إلى خاطفي الطائرات الذين شاركوا في تنفيذ الهجمات التي وقعت في كل من نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا.

وحدد القاضي التعويضات وفقا للجدول التالي: 12.5 مليون دولار للزوج و8.5 مليون دولار لكل والد، و8.5 مليون دولار لكل طفل و 4.25 مليون دولار لكل شقيق، بحسب ما أفادت به شبكة ABC News التي اطلعت على وثائق من المحكمة.

ويجعل قرار المحكمة العائلات المتضررة مؤهلة للحصول على أموال التعويضات من أصول إيرانية كانت قد احتجزت في وقت سابق واستخدمت لتعويض عائلات ضحايا هجمات نفذها حزب الله وغيره من أعمال العنف المنسوبة إلى إيران.

يذكر أن الكونغرس أقر في أيلول/ سبتمبر 2016 قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المعروف اختصارا بـ"جاستا"، والذي يسمح بمقاضاة دول أجنبية متهمة بدعم الإرهاب.