واشنطن تفرض عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة فرض عقوبات جديدة تستهدف الشبكة المالية لحزب الله اللبناني، في محاولة لتقويض نفوذ إيران في الخارج.

وقالت وزارة الخزانة إن العقوبات تستهدف ستة أشخاص وسبع شركات يمثلون شبكة تعمل في لبنان وغانا وليبيريا وأماكن أخرى، لها صلة بممول حزب الله أدهم طباجا.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية إن هذا الإجراء هو الأول ضمن حملة للضغط على حزب الله المدعوم من إيران.

وأضاف المسؤولون في تصريحات لوكالة أسوشييتد برس من دون كشف هوياتهم أن الولايات المتحدة تقدر أن إيران ترسل لحزب الله ما يقارب 700 مليون دولار سنويا.

وبموجب هذه العقوبات يتم تجميد أي أصول للكيانات المستهدفة في الولايات المتحدة كما يحظر على الأميركيين التعامل معها.