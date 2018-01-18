الادعاء الأميركي يوجه الاتهام لألماني بدعم القاعدة

وجه الادعاء الأميركي الاتهام إلى ألماني مسجون حاليا في فرنسا بدعم تنظيم القاعدة والتآمر لقتل أميركيين.

وقال الادعاء في نيويورك في لائحة الاتهام بمحكمة مانهاتن الاتحادية إن كريستيان غانزارسكي البالغ 51 عاما، ارتبط بعلاقات شخصية مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن وأعضاء آخرين في التنظيم.

وأضاف أن غانزارسكي ساعد القاعدة في التخطيط لهجمات على أميركيين بمشاركة خبرته في أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الأسلحة، وأنه سافر من ألمانيا إلى باكستان وأفغانستان خمس مرات على الأقل خلال الفترة بين عامي 1999 و2001 والتقى بأعضاء في القاعدة.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن غانزارسكي، وهو بولندي المولد اعتنق الإسلام، كان في ألمانيا وقت وقوع هجمات 11 أيلول/سبتمبر، غير أنه قال في ما بعد إنه "كان على علم بأن شيئا كبيرا على وشك الحدوث".

وصدر حكم على غانزارسكي في فرنسا عام 2009 بالسجن 18 عاما بعدما أدين بالمساعدة في هجوم للقاعدة على معبد يهودي في جربة بتونس، أودى بحياة 21 شخصا عام 2002.

وقالت السلطات الأميركية في السابق إنها تريد أن تتسلم غانزارسكي، لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنه اعتدى على حراس السجن الأسبوع الماضي بعد أن سجلت مكالمة هاتفية له يقول خلالها إنه سيفعل شيئا حتى يظل في فرنسا.

وفتح الادعاء الفرنسي تحقيقا في الاعتداء على الحراس، وقد يؤخر التحقيق ترحيله إلى الولايات المتحدة.