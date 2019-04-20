زوجة السفير الأميركي بقفطان جزائري

تحت وسم "الجزائر الجميلة" #BeautifulAlgeria نشرت زوجة السفير الأميركي في الجزائر، كارين روز، صورتها وهي ترتدي قفطانا وكتبت "أنا ذاهبة إلى أول حفل زفاف منذ تواجدي في هذا البلد".

وأطلقت كارين روز زغرودة بمنhسبة ذهابها إلى حفل زفاف لم تكشف تفاصيله ولا الجهة التي دعتها إليه.

وحظيت التدوينة بعشرات التعليقات، التي رحّبت بارتداء روز القفطان الجزائري، وأبدى آخرون إعجابهم بجمالها وتمنى لها آخرون قضاء أوقات سعيدة في حفل الزفاف.

واعتادت روز مشاركة يومياتها في الجزائر على صفحتيها في فيسبوك وتويتر مع الجزائريين والأميركيين وغيرهم، فكتبت عن المولد النبوي وعن رمضان وعن زيارتها إلى الصحراء رفقة زوجها.

كما تحدّثت في تدوينة حديثة عن زيارة والدتها لها في الجزائر، فدوّنت "جاءت أمي لزيارتي في الجزائر وقد أعجبها البلد واستمتعت. أولى الأماكن التي زرناها قصبة الجزائر العاصمة، وسُررت وأنا أريها الشوارع المتعرجة والبيوت القديمة والأسواق المزدحمة ومناظر جميلة في المدينة".

المصدر: أصوات مغاربية