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جنرال كوري شمالي يزور الولايات المتحدة

الجنرال كيم يونغ شول

يتوجه جنرال كوري شمالي رفيع إلى الولايات المتحدة في زيارة هي الأولى على هذا المستوى لشخصية كورية شمالية منذ سنوات، في وقت يقوم البلدان بالتحضير للقمة التي قد تعقد بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.

ووصل الجنرال كيم يونغ شول، وهو أيضا نائب كيم، إلى مطار بكين الثلاثاء على أن يغادر إلى نيويورك الأربعاء بعد محادثات مع المسؤولين الصينيين، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر دبلوماسية.

وأكد الرئيس ترامب في تغريدة على تويتر فجر الثلاثاء أن الجنرال الكوري الشمالي في طريقه إلى الولايات المتحدة.

وكتب "لقد وضعنا فريقا رائعا لمحادثاتنا مع كوريا الشمالية. يتم حاليا عقد الاجتماعات المتعلقة بالقمة والمزيد. كيم يونغ شول، نائب الزعيم الكوري الشمالي، في طريقه إلى نيويورك الآن. استجابة قوية لرسالتي، شكرا".

ويعد الجنرال كيم يونغ شول اليد اليمنى للزعيم الكوري الشمالي، ولعب دورا بالغ الأهمية في الجولات الدبلوماسية الأخيرة الهادفة إلى إنهاء الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية. ورافق كيم جونغ أون في رحلتيه الأخيرتين إلى الصين للقاء الرئيس شي جينبينغ وأجرى محادثات مع وزير الخارجية مايك بومبيو عندما زار الأخير بيونغ يانغ.

وتأتي الزيارة في إطار تقارب دبلوماسي فيما تتسارع الاستعدادات للقمة الأميركية الكورية-الشمالية التي لم تحسم مسألة انعقادها في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو القادم.

والتقى مفاوضون أميركيون يتقدمهم سفير واشنطن لدى الفلبين سونغ كيم مع نظرائهم الكوريين الشماليين الأحد في قرية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين.

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