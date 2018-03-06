مأساة في سورية.. ألف طفل قضوا في شهرين

قالت منظمة يونيسف إن ألف طفل على الأقل قتلوا هذا العام من جراء النزاع في سورية، الذي يشهد تصعيدا عنيفا في منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وذكر المتحدث باسم المنظمة كريستوف بوليراك أن "العيش تحت الأرض أصبح نمط الحياة في الغوطة الشرقية" التي تسيطر عليها قوات المعارضة السورية.

وأضاف أن "بعض الأسر لا تزال تعيش في أقبية في غوطة دمشق الشرقية منذ فبراير/شباط الماضي"، وأشار إلى أن "بعض تلك الأقبية 200 شخص".

ومنذ 18 شباط/فبراير الماضي، بدأت قوات النظام حملة قصف عنيف على الغوطة الشرقية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 780 مدنيا، بينهم أكثر من 170 طفلا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.