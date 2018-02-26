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مناشدة لوقف 'المسالخ البشرية' في العالم

الأمير زيد من رعد الحسين

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنين بعدم التحرك الدولي حيال النزاعات في سورية وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي واليمن وبورما (ميانمار).

وقال في كلمة أمام المجلس في جنيف إن هذه النزاعات "أصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث".

وحمل المسؤول الدولي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية استمرار "هذا القدر من المعاناة، نتيجة استخدامها الفيتو لعرقلة أي عمل موحد يمكن أن يخفف معاناة السكان".

وقال إن فرنسا وبريطانيا لا تستخدمان كثيرا الفيتو، داعيا الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى الحذو حذوهما "والتوقف عن الاستخدام المؤذي للفيتو".

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