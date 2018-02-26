مناشدة لوقف 'المسالخ البشرية' في العالم

ندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين الاثنين بعدم التحرك الدولي حيال النزاعات في سورية وجمهورية الكونغو الديموقراطية وبوروندي واليمن وبورما (ميانمار).

وقال في كلمة أمام المجلس في جنيف إن هذه النزاعات "أصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث".

“Time & again, my office and I have brought to the attention of the international community violations of #humanrights, which should have served as a trigger for preventive action. Time & again, there has been minimal action." -#Zeid LIVE @UN_HRC https://t.co/x662CNPpVp #HRC37 pic.twitter.com/BDyeudgaFx — UN Human Rights (@UNHumanRights) February 26, 2018

وحمل المسؤول الدولي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن مسؤولية استمرار "هذا القدر من المعاناة، نتيجة استخدامها الفيتو لعرقلة أي عمل موحد يمكن أن يخفف معاناة السكان".

وقال إن فرنسا وبريطانيا لا تستخدمان كثيرا الفيتو، داعيا الصين وروسيا والولايات المتحدة إلى الحذو حذوهما "والتوقف عن الاستخدام المؤذي للفيتو".