هذه الدول توفر العيش الأفضل لمواطنيها

اعتمادا على دراسة أجرتها الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العالم، فإن أفضل الدول للعيش هي تلك التي تتمتع بنظام اقتصادي مستمر، وتهتم بقطاعات التعليم وسوق العمل، ولديها بنى تحتية قوية ومعاصرة، وتستثمر طاقات وإمكانيات مواطنيها.

ومن بين المعايير التي تم الأخذ بها في تقرير التنمية البشرية، العمر المتوقع للسكان ومستوى التعليم والمساواة بين الجنسين والثروة المالية والحياة الصحية.

ولم تتضمن قائمة الدول الـ15 الأفضل للعيش، أيا من المنطقة العربية، فقد حلت قطر في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 33 عالميا، وجاءت بعدها السعودية في المركز 38، ثم الإمارات 42، والبحرين 47، والكويت 51، ومن ثم عمان 52، تلتها لبنان في المرتبة 76.

وجاءت الجزائر في المرتبة 83 ، والأردن 86، وتونس 97، وليبيا 102، ومصر 111، والأراضي الفلسطينية 114، والعراق 121، والمغرب 123، وسورية 149، وموريتانيا 157، والسودان 165، واليمن 168، وجيبوتي 172، وأرتيريا 179.

وهذه قائمة بالدول الـ15 الأولى في التقرير:

المرتبة 15:

ليشتنشتاين: إمارة صغيرة تقع في جبال الألب في أوروبا الوسطى، تحدها سويسرا من الغرب والجنوب والنمسا من الشرق.

ويتمتع العديد من سكان هذا البلد الناطق بالألمانية بدخل مرتفع، إذ يبلغ متوسط الدخل السنوي 78000 دولار.

المرتبة 14:

السويد: يبلغ متوسط عمر الفرد في هذا البلد الاسكندنافي 82.3.

المرتبة 13:

نيوزيلاندا: يحصل الطلاب على مستوى عال من التعليم في هذا البلد، ويذهبون إلى المدرسة لمدة 19 عاما على الأقل.

المرتبة 12:

هونغ كونغ: ويبلغ متوسط العمر في هذ الإقليم التابع للصين، 84 عاما.

المرتبة 11:

الولايات المتحدة: يحقق الأميركيون دخلا متوسطا قدره 59039 دولار سنويا.

المرتبة 10:

كندا: تحتل مرتبة عالية في التحصيل العلمي، إذ يحصل أكثر من نصف سكانها على الشهاد الجامعية.

المرتبة 9:

آيسلندا: يبلغ متوسط العمر المتوقع للسكان في هذا البلد 82.7 عاما.

المرتبة 8:

آيرلندا: نسبة الجرائم منخفضة جدا هنا، إذ يبلغ معدل جرائم القتل 1.1 فقط لكل 100.000 شخص، وفقا لأحدث البيانات المتاحة.

المرتبة 7:

هولندا: ظاهرة عدم المساواة في الدخل في البلد منخفضة نسبيا، وفي هبوط مستمر منذ منتصف التسعينيات.

المرتبة 6:

سنغافورة: معدل الأعمار في هذا البلد عال جدا حيث يصل إلى 83 عاما.

المرتبة 5:

الدنمارك: وفق تصنيف الأمم المتحدة، فإن الدنمارك تأتي في نفس مرتبة سنغافورة، وعند مقارنة متوسط الأجور بين الرجل والمرأة، فان الفجوة تبلغ 7.8 في المئة بالنسبة للموظفين العاملين بدوام كامل، وهي نسبة قليلة مقارنة بباقي البلدان.

المرتبة 4:

ألمانيا: أصبحت جميع الجامعات في ألمانيا اعتبارا تشرين الأول/أكتوبر 2014 مجانية للمقيمين والطلاب الدوليين في هذا البلد، وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 96 في المئة من السكان لديهم على الأقل بعض التعليم الثانوي.

المرتبة 3:

سويسرا: يحتل هذا البلد مرتبة عالية في مجال الصحة، وفي المتوسط يعيش الناس هناك حتى يبلغون 83 عاما، ونسبة تعرضهم للإصابة بأمراض مثل الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية والسل قليلة جدا.

المرتبة 2:

أستراليا: يشكل التعليم أكثر من 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني في هذا البلد. ووجدت الأمم المتحدة أن معظم الطلاب يذهبون إلى المدرسة لمدة 20 عاما في أستراليا.

المرتبة 1:

النرويج: للعام الثالث عشر على التوالي، احتلت النرويج المرتبة الأولى في مستوى المعيشة، ومتوسط عمر الفرد، والنظام التعليمي. وبفضل نظام الرعاية الصحية القوي الممول من الدولة، يبلغ متوسط العمر المتوقع 82 عاما.