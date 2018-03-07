بريطانيا.. 'كوبرا' تنعقد لكشف ملابسات تسميم عميل روسي

دعت الحكومة البريطانية الأربعاء إلى عقد اجتماع طارئ بعد الاشتباه بتسميم عميل مزدوج روسي سابق وابنته بمادة لا تزال مجهولة بالنسبة للمحققين.

وستترأس وزيرة الداخلية آمبر رود اجتماعا للجنة "كوبرا" الوزارية التي تنعقد في حالات الطوارئ الوطنية، لمواكبة التحقيق الذي تجريه شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية.

واستبق وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء انتهاء التحقيقات ووجه أصابع الاتهام إلى موسكو.

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وعُثر الأحد على سيرغي سكريبال البالغ 66 عاما وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، فاقدا الوعي مع ابنته يوليا البالغة 33 عاما، على مقعد أمام مركز للتسوق في مدينة سالزبوري جنوب غرب المملكة.

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في بعض المنشآت في مركز التسوق، محاولة استعادة تحركات الكولونيل السابق وابنته، اللذين كانا قد تناولا الغداء في مطعم "بيتزا زيزي" واحتسيا مشروبا في حانة "ذي ميل" التي لا تزال أبوابها مغلقة.