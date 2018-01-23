السلطات التركية توقف 42 شخصا بتهمة 'الدعاية الإرهابية"

أوقفت السلطات التركية الثلاثاء 42 شخصا بتهمة نشر "الدعاية الإرهابية" على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الهجوم الذي تشنه القوات التركية في سورية ضد الفصائل الكردية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

وتأتي الاعتقالات في حين بدأت السلطات التركية حملة اعتقالات شملت العشرات الاثنين في مختلف أنحاء البلاد ضد ناشطين على الإنترنت متهمين بمشاركة محتوى مؤيد للمقاتلين الأكراد.

وأفادت الوكالة أن 23 شخصا أوقفوا الثلاثاء في أزمير، في الغرب، بينهم المسؤول المحلي لحزب الشعوب الديموقراطي شركس أيدمير.

واعتقل 14 شخصا آخرين في محافظات فان وأغدير وموس في الشرق، وخمسة في مرسين في الجنوب، وفق المصدر نفسه.

وبدأ الهجوم التركي في شمال سورية السبت ويستهدف بشكل خاص وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها أنقرة بأنها "إرهابية".

المصدر: وكالات