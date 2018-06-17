تركيا: قتلنا 35 من حزب العمال في شمال العراق

أعلن الجيش التركي الأحد مقتل 35 شخصا من عناصر حزب العمال الكردستاني في ضربات نفذتها مقاتلات تركية في جبال قنديل شمال العراق.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول الرسمية عن رئاسة الأركان التركية القول إن الضربات نفذت الجمعة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في تصريحات تلفزيونية السبت استهداف اجتماعا لقيادات حزب العمال في شمال العراق.

وأضاف إنه بحث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني احتمال شن هجوم بري في منطقة جبال قنديل، وأن الاثنين اتفقا على حفظ الأمن الإقليمي.

وبدأت تركيا أيضا محادثات مع العراق بشأن الهجوم المحتمل لكن أردوغان قال إن أنقرة ستنتظر لحين تشكيل الحكومة الجديدة في بغداد.