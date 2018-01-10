تونس.. اعتداء على مدرسة يهودية في جربة

قال شهود عيان ووسائل إعلام محلية في تونس الأربعاء إن مجهولين ألقوا زجاجات حارقة على مدرسة يهودية في جزيرة جربة ليل الثلاثاء في محاولة لإحراقها، فيما اعتقلت السلطات 200 شخص اتهمتهم بالتورط في أعمال عنف وتخريب إثر الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن ضد سياسة التقشف في البلاد.

وقال رئيس الجالية اليهودية في جربة بيريز الطرابلسي إن مجهولين استغلوا انشغال الشرطة بالاحتجاجات الشعبية وألقوا زجاجات مولوتوف داخل بهو المدرسة الواقعة بالحارة الكبيرة بجربة، مشيرا إلى أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية بسيطة من دون وقوع إصابات.

واندلعت ليل الثلاثاء مواجهات عنيفة في نحو 20 مدينة تونسية احتجاجا على رفع الأسعار وفرض ضرائب جديدة، وذلك لليوم الثاني على التوالي عقب مقتل محتج الاثنين.

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ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني قوله إن قوات الأمن أوقفت 237 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتعلق بأعمال شغب ونهب وسرقة وحرق وقطع طرقات واعتداء على الأملاك الخاصة والعامة في عدة ولايات، مشيرا إلى أن "مجموعات لا علاقة لها بالاحتجاجات اقترفتها ليلا".

وأضاف المتحدث أن 58 عون شرطة وحرس أصيبوا بجروح متفاوتة خلال تصديهم لأعمال الحرق والتخريب، في حين تضررت 57 سيارة عمل تابعة لتلك الوحدات.

يذكر أن تونس تعاني من مشاكل اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطا شديدة من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات لخفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة. وتصاعد الغضب منذ أعلنت الحكومة أنها سترفع اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير أسعار البنزين وبعض السلع، إلى جانب زيادة الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب.