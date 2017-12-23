بعد تأكيد الإمارات إلغاء حظر سفر التونسيات.. الاتحاد تمنع ناشطة من ركوب الطائرة

قالت الناشطة التونسية مها جويني السبت إن خطوط الاتحاد الإماراتية منعتها من ركوب الطائرة التي كانت من المفروض أن تقلها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت إلى بكين.

وذكرت جويني في مقطع فيديو نشرته على حسابها بفيسبوك أنها كانت في دبي قبل يومين للمشاركة في برنامج تلفزيوني على شبكة "بي بي سي" عن رأس السنة الأمازيغية.

شاهد الفيديو:​

وأضافت "أعطوني بطاقة الصعود على متن الطائرة، وبعدها قالوا إن هناك قرارا سياديا وأنني ممنوعة من ركوب الطائرة".

واختتمت جويني بالقول إنها تنتظر قيام "بي بي سي" بتغيير تذكرتها على خطوط أخرى لكي تتمكن من السفر. وكتبت الناشطة بعدها بحوالي 20 دقيقة " شكرا السفارة التونسية. شكرا لمعالي سفير تونس و قنصل تونس. شكرا بلادي"، دون أن تفصح عن تفاصيل إضافية. ولم يتسن لموقع الحرة الحصول على تعليق من الناشطة لمعرفة ملابسات الموضوع.

وأصدرت الخارجية التونسية مساء الجمعة بيانا قالت فيه إن تراجع الشركة الإماراتية عن قرار منع التونسيات من السفر إلى الإمارات على طائراتها تم بعد استدعاء السفير الإماراتي سالم عيسى القطام الزعابي للاستفسار وطلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء.

ونقل البيان عن السفير الإماراتي قوله إن هذا القرار كان ظرفيا ويتعلق بترتيبات أمنية، وإنه تم رفعه وتمكين كل المسافرات من المغادرة.

المصدر: موقع الحرة ومواقع التواصل الاجتماعي