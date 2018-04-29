تونس.. نسبة متدنية لمشاركة الأمنيين في الانتخابات

بلغت نسبة مشاركة الأمنيين والعسكريين في الانتخابات البلدية في تونس حتى الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، 10 في المئة.

وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عادل البرينصي لـ"أصوات مغاربية" إن نسبة المشاركة ارتفعت إلى 10 في المئة بعد أن كانت في حدود سبعة في المئة مع منتصف النهار.

وتقدّر نسبة 10 في المئة بنحو 3600 ناخب بين أكثر من 36 ألف أمني وعسكري مسجّل في هذه الانتخابات.

ووفقا للمتحدث ذاته، فإن محافظات بنزرت في الشمال والعاصمة تونس شهدت أكبر نسب إقبال.

وأرجع المسؤول ضعف مشاركة الأمنيين والعسكريين إلى غياب الدربة الكافية لدى القوات الحاملة للسلاح على الإدلاء بأصواتهم في مثل هذه الانتخابات.

ويُعد السماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت سابقة في تونس منذ استقلالها في خمسينيات القرن الماضي، وقد أحدثت الخطوة نقاشات كبرى لدى الرأي العام قبل إقرارها.

ويجيز القانون الانتخابي الجديد لقوات الأمن والجيش التصويت فقط في الانتخابات البلدية.

تجدر الإشارة إلى أن إدلاء عناصر الأمن بأصواتهم يأتي قبل بقية التونسيين الذين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع السادس من أيار/مايو في أول انتخابات بلدية تشهدها البلاد منذ ثورة 2011.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات