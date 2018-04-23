شاحنة تصدم مشاة في تورنتو

أعلنت شرطة تورنتو الكندية الاثنين إصابة عدد من المشاة بعد أن صدمتهم شاحنة صغيرة في أحد شوارع المدينة.

وأوضحت السلطات أن الشاحنة الصغيرة صعدت إلى الرصيف حيث كان المشاة وفرت من الموقع بعد الحادث.

وكتبت شرطة تورنتو على تويتر أن عدد المصابين يتراوح بين ثمانية و10 أشخاص، مشيرة إلى أن الحادث وقع عند شارع يونج ومنطقة فينش.

Collision, numerous pedestrians have been struck by a white van on Yonge St and Finch area. further when I get more. #GO725711 ^gl — Toronto Police OPS (@TPSOperations) April 23, 2018

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص على الأقل ربما لقوا مصرعهم في الحادث، مشيرة إلى اعتقال السائق.

وقالت الشرطة إن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي، من دون تحديد إن كان متعمدا أم مجرد حادث سير.