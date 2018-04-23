Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

شاحنة تصدم مشاة في تورنتو

أحد شوارع تورنتو

أعلنت شرطة تورنتو الكندية الاثنين إصابة عدد من المشاة بعد أن صدمتهم شاحنة صغيرة في أحد شوارع المدينة.

وأوضحت السلطات أن الشاحنة الصغيرة صعدت إلى الرصيف حيث كان المشاة وفرت من الموقع بعد الحادث.

وكتبت شرطة تورنتو على تويتر أن عدد المصابين يتراوح بين ثمانية و10 أشخاص، مشيرة إلى أن الحادث وقع عند شارع يونج ومنطقة فينش.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أربعة أشخاص على الأقل ربما لقوا مصرعهم في الحادث، مشيرة إلى اعتقال السائق.

وقالت الشرطة إن "الاصطدم" وقع عند الساعة 13:27 بالتوقيت المحلي، من دون تحديد إن كان متعمدا أم مجرد حادث سير.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG