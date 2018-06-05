جفاف دجلة.. العراق يفكر في حل، ويتهم!

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة" يزرع حيدر عبد الواحد العبادي الحنطة والشعير في أرضه الزراعية المطلة على نهر دجلة، وهي مصدر رزقه الرئيسي، لكنه وملايين المزارعين غيره قد يضطرون لهجرة أراضيهم. وبدأت تركيا في ملء سد جديد على نهر دجلة يدعى إليسو بدءا من الأول من حزيران/ يونيو الجاري، بعد أن أجلت الأمر ثلاثة أشهر بناء على طلب الحكومة العراقية، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبة الموارد المائية للعراق إلى النصف بحسب ظافر عبدالله مستشار وزارة الموارد المائية لـ"موقع الحرة". وتزامن بدء ملء الخزان مع موسم جفاف تمر به العراق، خاصة في مناطق شمال بغداد، بسبب قلة الأمطار والتغيرات المناخية.

وكان الموسم الزراعي سجل 25 مليار متر مكعب العام الماضي، لكنه انخفض العام الحالي بسبب شح المياه إلى 17 مليار متر مكعب. ولاحظ السكان على جانب النهر انخفاضِ منسوب المياه بشكل ملحوظ بعد بدء ملء السد، وهو ما يوحي بـ"كارثة إنسانية وبيئية وزراعية، ستؤدي إلى هجرة جماعية ما لم يتم وقف ملء الخزان"، حسب العبادي. وتركيا هي دولة منبع لنهر دجلة. ويمر النهر 50 كيلو مترا في سورية ثم يدخل العراق، ولا توجد اتفاقات ثنائية بين البلدين بتوزيع حصص مياه النهر حسب مستشار وزارة الموارد المائية ظافر عبدالله حسين. ولن يؤثر الانخفاض المطول لمنسوب النهر فقط على إمداد المياه في العراق، وإنما سيقلل أيضا من كمية الكهرباء التي يحصل عليها من السدود الكهرومائية وستتراجع الزراعة ما يجبر البلاد على استيراد مزيد من الغذاء. ويبلغ عدد سكان العراق 37 مليون نسمة.

تركيا تتحكم في نهري دجلة والفرات بشكل كامل تستحوذ تركيا على 60 في المئة من نهري دجلة والفرات، خاصة بعد مشروع بدأته في تسعينيات القرن الماضي ببناء 22 سدا لتوفير أرباح تقدر بسبعة مليارات دولار سنويا. وينتهي المشروع العام الجاري وهو ما يعني أن تتحكم تركيا في نهري دجلة والفرات بشكل كامل. ويوضح العبادي "رزقي الوحيد الذي أعتمد عليه في معيشتي هو الأرض، أفكر وغيري في الاتجاه لعمل آخر، ولدينا تنسيق مع النقابات المختلفة أنه في حالة عدم استجابة الحكومة التركية لوقف ملء السد نقيم مظاهرات، وهناك ملايين المزارعين الذين يفكرون في الهجرة إلى أوروبا بعد أن ضاق بهم الحال، وخاصة مع طول الأزمة المتوقع أن تستمر على مدى 25 عاما وهي فترة ملء الخزان". بدأت تركيا في إنشاء السد منذ 2006. يرأس العبادي الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، ويصف الأزمة المائية التي يتعرض لها العراق بـ"الأخطر" على مدى نصف قرن، مشير إلى أن نتيجتها فقدان 40 في المئة من الأراضي الزراعية العراقية على الأقل. ونفى مستشار وزير الموارد المائية أن يكون قد ظهر الجفاف خلال خمسة أيام من بدء تشغيل السد، "رحلة الموجة تحتاج إلى وقت"، لكنه في الوقت ذاته أكد أنه "من الصعب إنكار الآثار السلبية للسد على العراق، هي ستظهر حتما خلال الأيام المقبلة". وكان العراق يحصل على 70 مليار متر مكعب، وانخفضت حصته إلى النصف تقريبا ومن المتوقع أن تصل إلى 17 مليار متر مكعب فقط بحول 2025، وقد يصل العراق إلى الجفاف الكامل بحلول 2040، وتراجعت حصة الفرد العراقي إلى ألفي متر من المياه بعد أن كانت تفوق ستة آلاف متر سنويا، وذلك حسب البنك الدولي. لكن السفير التركي فاتح يلدز قال للصحافيين في بغداد الثلاثاء إنه ليس هناك ما يخشاه العراقيون من ملء خزان منبع على نهر دجلة، قائلة إن "كميات كافية من المياه" ستستمر في التدفق. إيران شريكة في حبس المياه عن العراق ومن الجانب الشرقي من الحدود العراقية كانت إيران قد سبقت تركيا في محاولات استنزاف مياه نهر دجلة وأغلقت الكثير من روافد النهر إلى العراق منذ سنوات بسبب توسيع استصلاح الأراضي الزراعية، حيث يوجد 42 رافدا ونهرا مشتركا بين العراق وإيران يصب بعضها في نهر دجلة والبعض الآخر في منطقة الأهوار وشط العرب جنوبا. وقام الإيرانيون ببناء سدود قبل دخولها الحدود العراقية كما حولوا مجرى بعض الأنهر المتجهة إلى العراق وأعادوها إلى الأراضي الإيرانية.