تكساس.. أول جنازة لضحايا ثانوية سانتا في

تقام ظهر الأحد في ولاية تكساس جنازة الشابة الباكستانية سابيكا شيخ التي قتلت في إطلاق النار الذي وقع داخل ثانوية سانتا في بولاية تكساس.

وستجري الجنازة في مركز براند لين الإسلامي في ساتفورد على مقربة من مدينة سانتا في، حسب ما أعلنته منظمة "المجتمع الإسلامي في هيوستن الكبرى".

وأوضح منظمو الجنازة أنهم يتوقعون مشاركة نحو ألف شخص.

وكانت سابيكا تتابع الدراسة في الثانوية الأميركية في إطار تبادل مدرسي، وكشف أهلها أنها كانت تحلم بالعمل في وزارة الخارجية الباكستانية. وكان من المقرر أن تعود إلى كراتشي في عيد الفطر بعد نحو شهر.

وأفادت وكالة أسوشييتد برس بأن جنازة شيخ هي الأولى التي تقام لضحايا إطلاق النار، مشيرة إلى أن جثمانها سينقل بعد ذلك إلى أهلها في كراتشي.

ولقي 10 أشخاص غالبيتهم من الطلاب مصرعهم الجمعة في الثانوية برصاص التلميذ ديمتريوس باغورتزيس البالغ من العمرة 17 عاما.