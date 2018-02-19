عشرات القتلى في قصف للنظام على الغوطة الشرقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 71 مدنيا بينهم أطفال قتلوا الاثنين في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام استهدف مناطق في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

واستهدف القصف مدنا وبلدات عدة بعد تصعيد جديد لقوات النظام منذ مساء الأحد، حيث سجلت مدينة حمورية أكبر حصيلة بمقتل 20 مدنيا على الأقل جراء الغارات، فيما قتل آخرون في قصف صاروخي وجوي على مسرابا وسقبا وجسرين.

وأدى القصف أيضا إلى إصابة نحو 325 بجروح.

وكان المرصد قد أفاد في وقت سابق بمقتل 44 مدنيا، مرجحاً ارتفاع العدد "نتيجة وجود عشرات الجرحى والمفقودين تحت الأنقاض".

وتزامن القصف مع استكمال قوات النظام السوري تعزيزاتها العسكرية في محيط الغوطة الشرقية، وقال المرصد إن "التصعيد الجديد يُمهد لهجوم بري لقوات النظام".

وشهدت الغوطة الشرقية منذ الأسبوع الثاني من شباط/فبراير تصعيدا عنيفا تمثل بشن النظام عشرات الغارات التي أودت بنحو 250.

وتتهم الولايات المتحدة النظام السوري باستخدام غاز الكلور مرارا في هجمات نفذت في الآونة الأخيرة على الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة.