تدخل عامها الثامن.. هذا عدد قتلى الحرب السورية

قال المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين إن الحرب في البلاد، التي تدخل بعد يومين عامها الثامن، تسببت في مقتل نحو 350 ألف شخص، بينهم أكثر من 100 ألف مدني.

وذكر المرصد أن من بين القتلى المدنيين نحو 20 ألف طفل.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن أطفال سورية حاليا عرضة للخطر أكثر من أي وقت مضى.

وقالت المنظمة في بيان الاثنين إن "النزاع في سورية استمر بلا هوادة خلال عام 2017، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال هو الأعلى على الإطلاق، وبنسبة تزيد عن 50 في المئة عن عام 2016".

ويتعرض نحو 3.3 ملايين طفل في سورية لخطر المتفجرات سواء أكانت الألغام أو الذخائر غير المنفجرة، وفقا للمنظمة، التي أشارت إلى دمار واسع طال "مرافق تعليمية وطبية" جراء "175 هجوما" العام الماضي.

وتشهد الأوضاع في سورية تصعيدا منذ ثلاثة أكثر من ثلاثة أسابيع بعد أن أطلقت قوات النظام هجوما واسعا على مدينة الغوطة الشرقية قتل خلاله أكثر من 1150 مدنيا.