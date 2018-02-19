عفرين.. تصعيد عسكري محتمل بين تركيا والنظام السوري

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية الاثنين بأن 'قوات شعبية' موالية للنظام ستدخل مدينة عفرين خلال ساعات للتصدي لأي هجوم تشنه تركيا على المدينة.

ولم تكشف الوكالة عن هوية القوات التي من المقرر أن تدخل إلى عفرين، كما لم تشر إلى دخول قوات من الجيش النظامي.

ولم يصدر أي تعليق بعد عن قوات حماية الشعب الكردية التي تسيطر على منطقة عفرين حتى الآن، لكن مسؤولا كرديا أفاد الأحد بأن اتفاقا جرى بين وحدات حماية العشب والكردية وقوات النظام ينص على انتشار الأخيرة في بعض المواقع الحدودية، وأشار إلى أنها قد تدخل منطقة عفرين خلال يومين.

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وردت أنقرة الاثنين على هذه التحركات عبر التهديد باستهداف القوات النظامية السورية في حال قاتلت إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سورية.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده ليس لديها مشكلة في حال دخلت القوات النظامية إلى عفرين بهدف "طرد" الوحدات الكردية منها.

وتابع قائلا "لكن إن كان دخولهم لحماية هذا التنظيم (وحدات حماية الشعب)، فلا أحد يستطيع وقف الجنود الأتراك".

وتشن القوات التركية هجوما على عفرين منذ الـ20 من كانون الثاني/يناير الماضي.