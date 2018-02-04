إدارة عفرين تدعو روسيا لوقف دعم الهجوم التركي

دعت الإدارة الذاتية الكردية في عفرين الأحد روسيا إلى وقف دعمها للهجوم الذي تشنه تركيا منذ أسبوعين ضد المنطقة الواقعة في شمال سورية.

وحملت الإدارة الذاتية في بيان روسيا "مسؤولية المجازر التي ترتكبها الدولة التركية الفاشية بحق المدنيين الأبرياء"، وناشدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية التدخل لوقف الهجوم التركي على المدينة.

وتتواصل الاشتباكات على محاور عدة في منطقة عفرين، إذ أسفر القصف والمعارك عن مقتل نحو 70 مدنياً، فضلاً عن أكثر من مئة مقاتل كردي ومئة آخرين من الفصائل الموالية لأنقرة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلن الجيش التركي أن 14 من جنوده قتلوا حتى الآن في الهجوم على عفرين.

ومنذ بدء الهجوم، حمّل الأكراد روسيا المسؤولية معتبرين أنه ما كان ليحدث لولا "الضوء الأخضر" منها، وذلك بعد أن سارعت موسكو إلى سحب قوات لها كانت منتشرة في عفرين تزامنا مع بدء الهجوم التركي.