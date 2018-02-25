بطلب تركي.. اعتقال قيادي كردي بارز في براغ

أوقفت السلطات التشيكية القيادي السوري الكردي البارز والرئيس السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم، بناء على مذكرة اعتقال أصدرتها تركيا بحقه.

وقالت حركة المجتمع الديموقراطي، وهي ائتلاف أحزاب تتولى إدارة المناطق تحت سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سورية، إن مسلم اعتقل مساء السبت في براغ.

وانتقدت الحركة في بيان قيام تركيا بإصدار مذكرات اعتقال بحق "شخصيات وطنية" ومن بينها مسلم الذي يشغل حاليا منصب عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في الحركة.

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وكانت السلطات التركية قد أصدرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 مذكرة اعتقال بحق مسلم و47 مسؤولا بارزا في الاتحاد الديموقراطي الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية تحت ذريعة ارتباطه بحزب العمال الكردستاني.

وأدرجت أنقرة مسلم على لائحة "أكثر الإرهابيين الملاحقين" ورصدت أكثر من مليون دولار مقابل تسليمه لها.