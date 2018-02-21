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تركيا تواصل قصف عفرين

الدخان يتصاعد إثر قصف تركي على مناطق في عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت فجر الأربعاء مناطق في مدينة عفرين، بالتزامن مع انتشار قوات موالية للنظام السوري في المدينة.

وأفاد المرصد بأن القصف تركز في منطقة جنديرس وأماكن أخرى في ريفها جنوب غرب عفرين، مضيفا أنه تسبب في إصابة ستة أشخاص على الأقل بينهم أطفال.

وكانت قوات موالية للنظام السوري قد دخلت الثلاثاء منطقة عفرين للمساعدة في التصدي للهجوم التركي، بالتنسيق مع قوات حماية الشعب الكردية.

وحاولت أنقرة وحلفاؤها إجبار هذه القوات على التراجع باستخدام نيران المدفعية، لكنها ردت بقصف مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون إلى جانب تركيا، حسب وكالة رويترز.

ووفقا للمرصد السوري فإن القوات الموالية للأسد انتشرت في نواحي عفرين حيث بدأت توزيع نقاطها على خطوط التماس مع القوات التركية في نواحي جنديرس والشيخ حديد وراجو وشرا، من جنوب غرب عفرين إلى شمال شرقها.

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