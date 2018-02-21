تركيا تواصل قصف عفرين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات حربية ومدفعية تركية قصفت فجر الأربعاء مناطق في مدينة عفرين، بالتزامن مع انتشار قوات موالية للنظام السوري في المدينة.

وأفاد المرصد بأن القصف تركز في منطقة جنديرس وأماكن أخرى في ريفها جنوب غرب عفرين، مضيفا أنه تسبب في إصابة ستة أشخاص على الأقل بينهم أطفال.

#المرصدالسوري على الرغم من انتشار القوات التابعة للنظام في منطقة #عفرين...الطائرات التركية ومدفعيتها تواصلان استهداف المنطقة مع الاشتباكات المتواصلة فيهاhttps://t.co/tmJsW8OjtV — #المرصدالسوري #SOHR (@syriahr) February 21, 2018

وكانت قوات موالية للنظام السوري قد دخلت الثلاثاء منطقة عفرين للمساعدة في التصدي للهجوم التركي، بالتنسيق مع قوات حماية الشعب الكردية.

وحاولت أنقرة وحلفاؤها إجبار هذه القوات على التراجع باستخدام نيران المدفعية، لكنها ردت بقصف مقاتلي المعارضة الذين يقاتلون إلى جانب تركيا، حسب وكالة رويترز.

ووفقا للمرصد السوري فإن القوات الموالية للأسد انتشرت في نواحي عفرين حيث بدأت توزيع نقاطها على خطوط التماس مع القوات التركية في نواحي جنديرس والشيخ حديد وراجو وشرا، من جنوب غرب عفرين إلى شمال شرقها.