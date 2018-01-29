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تحذير من كارثة إنسانية في عفرين جراء الهجوم التركي

قصف تركي على منطقة عفرين السورية

طالبت الهيئة التنفيذية للإدارة الذاتية في عفرين الاثنين المجتمع الدولي ومجلس الأمن التدخل بشكل عاجل من أجل وقف الهجوم التركي الذي تشنه أنقرة ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية منذ أكثر من أسبوع.

وقال الرئيس المشترك للهيئة عثمان شيخ عيسى في اتصال مع "راديو سوا"، إن عدد الضحايا في صفوف المدنيين في عفرين بلغ حتى الان 53 قتيلا وأكثر من 151 جريحا.

وحذر عيسى من نشوب كارثة إنسانية في عفرين، مشيرا إلى أن هدف أنقرة هو ترحيل المدنيين من المنطقة وتغيير طبيعتها الديموغرافية.

ونفى المسؤول الكردي السوري صحة المعلومات التي أوردتها السلطات التركية بشأن مقتل مئات المسلحين الأكراد في هجومها، وقال إن العدد لا يتجاوز 47 عنصرا.

وكان الجيش التركي أعلن الاثنين مقتل 597 مسلحا في إطار هجومه الهادف للسيطرة على مدينة عفرين.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قد دعت تركيا إلى نزع فتيل التوتر الناجم عن تدخلها العسكري في عفرين، مذكرة بأن الوضع الراهن في المنطقة لا يخدم جهود التصدي للجماعات الإرهابية وعلى رأسها داعش.

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