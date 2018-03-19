'السباكة المقاتلة ".. قتلتها غارة تركية

قبل أن تقتلها غارة تركية في عفرين، تطوعت الفتاة البريطانية آنا كامبل للقتال في صفوف وحدات حماية المرأة الكردية في أيار/مارس 2017 للمشاركة في الحرب ضد تنظيم داعش في سورية.

بعد أن انتصرت الوحدات الكردية على داعش، قررت كامبل (26 عاما) اللحاق برفاقها على جبهة عفرين، لمواجهة العدوان التركي. لكن القادة الأكراد رفضوا في البداية طلبها.

بعد إصرار منها، رضخوا لرغبتها ونجحت في الانضمام من جديد إلى رفاقها المقاتلين. ويقول مصدر من الوحدات الكرية لصحيفة الغارديان البريطانية إن كامبل صبغت شعرها الأشقر بالأسود حتى لا تبدو غربية وتلفت الأنظار إليها.

Anna Campbell was a courageous British feminist, anti-fascist, anti-capitalist soldier who fought with the Kurds against ISIS.



She was killed during an assault by Turkey's jihadi-linked military. Our government is arming Turkey, and now a UK citizen has died. This is scandalous. pic.twitter.com/dbhpNcD58m — Owen Jones🌹 (@OwenJones84) March 19, 2018

المتحدثة باسم وحدات حماية المرأة الكردية، نسرين عبدالله وصفت مقتل كامبل بـ"الخسارة الكبيرة"، ووصفتها بـ"السيدة القوية، نعرب عن أعمق تعازينا لأسرتها".

وقال والدها ديرك كامبل لـ BBC إن ابنته كانت "مثالية للغاية ومصممة، أرادت أن تخلق عالما أفضل ورغبت في ذلك بكل ما أوتيت من قوة".

عملت كامبل سباكة في المملكة المتحدة ووفقا لوالدها فقد كانت أيضا ضالعة في الأنشطة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

يقول كامبل الأب إنه أخبر آنا "أن حياتها ستكون معرضة للخطر في سورية، وكانت تعرف ذلك"، ويضيف قوله: "كان يجب علي فعل المزيد لإقناعها بالعودة، لكنها كانت مصرة تماما".

المصدر: صحف بريطانية