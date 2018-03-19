نشرت محادثة فيسبوك معه.. سوزان تبكي حازم

أعلن والد الناشط السوري غياث مطر، وفاة نجله الثاني حازم مطر، في أحد سجون النظام السوري بعد خمس سنوات على اعتقاله.

ونعى الوالد ابنه حازم على صفحته الشخصية في فيسبوك الاثنين، قائلا إنه توفي يوم 13 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد أن كان قد اعتقل في شباط/فبراير 2012.​

ونشرت سوزان مطر شقيقة حازم على صفحتها في فيسبوك رسائل كانت قد أرسلتها عبر فيسبوك في وقت سابق لأخيها على أمل أن يجيب يوما ما.​

وذكر ناشطون على تويتر أن حازم توفي في سجن صيدنايا العسكري سيء الصيت شمال دمشق.​

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في تقرير سابق إن النظام السوري نفذ منذ بداية النزاع السوري في 2011 وإلى عام 2015 حوالي 13 ألف عملية إعدام جماعية وسرية في هذا السجن، واستهدفت معارضين مدنيين في الغالب.

ويعد غياث مطر أحد رموز الحراك في سورية منذ بدء النزاع هناك في 2011، وقد اشتهر بتوزيعه الورود والماء على عناصر قوات النظام السوري أثناء التظاهرات التي اندلعت في مدينة داريا بريف دمشق. ليرسل رسالة بأن الاحتجاجات سلمية.

وتوفي غياث في أحد السجون السورية بعد أسابيع قليلة من اندلاع الاحتجاجات، ووفقا لناشطين فقد اعتقل غياث من قبل عناصر المخابرات، وتم تسليمه بعد عدة أيام إلى أهله، وقد فارق الحياة "تحت التعذيب".