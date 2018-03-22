الغوطة الشرقية.. قتل المدنيين مستمر

قتل 19 مدنيا الخميس في غارات شنتها طائرات سورية وروسية استهدفت منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، وفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد بأن القصف استهدف بلدات زملكا وعربين وعين ترما جنوب غرب الغوطة، مشيرا إلى أن "الغارات مستمرة بكثافة على مناطق جنوب الغوطة الشرقية"، آخر معاقل الفصائل المعارضة قرب العاصمة السورية.

وأضاف أن حصيلة القتلى من جراء الهجوم على الغوطة بلغت لغاية الآن أكثر من 1560 مدنيا بينهم 316 طفلا على الأقل.

وتأتي الغارات بالتزامن مع بدء تنفيذ اتفاق إجلاء هو الأول من نوعه في الغوطة الشرقية منذ بدء الحملة العسكرية على المدينة قبل أكثر من شهر. وقال التفلزيون السوري الرسمي إن 27 مسلحا و182 مدنيا غادورا المدينة الخميس في إطار الاتفاق.

وتشن قوات النظام السوري منذ 18 شباط/فبراير الماضي هجوما عنيفا على الغوطة الشرقية، بدأ بقصف ترافق لاحقا مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من 80 في المئة من هذه المنطقة.