غارات جديدة على الغوطة الشرقية رغم الهدنة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن طائرات تابعة للنظام السوري شنت الأحد غارات على مدينة الغوطة الشرقية، رغم قرار فرض الهدنة الذي تبناه مجلس الأمن الدولي السبت.

وقال المرصد إن الغارات استهدفت منطقة الشيفونية في ضواحي دوما.

اقرأ على الحرة: طفلتان من الغوطة: لقد خيبتم أملنا

وتعرضت مدينة حرستا لقصف بستة صواريخ يعتقد أنها من نوع أرض-أرض أطلقتها قوات النظام، حسب المرصد.

وقصفت قوات النظام بالمدفعية مناطق في بلدتي كفربطنا وجسرين وحمورية.

وقال المرصد إن اشتباكات اندلعت في ساعات الصباح الأولى، بين قوات النظام وجماعات معارضة مسلحة في أطراف الغوطة.

ويدعو قرار الهدنة كل الأطراف إلى وقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الأقل بهدف التوصل إلى هدنة إنسانية دائمة في سورية.

ويهدف القرار إلى "إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".

وتتعرض الغوطة الشرقية، آخر معاقل المعارضة المحاصرة قرب دمشق إلى قصف متواصل من النظام السوري أسفر في الأيام الخمسة الماضية عن سقوط ما لا يقل عن 420 قتيلا، فضلا عن مئات الجرحى.