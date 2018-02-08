المرصد: مقتل أكثر من 200 مدني بالغوطة الشرقية في أربعة أيام

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات التي تشنها القوات التابعة للنظام السوري في الغوطة الشرقية منذ أربعة أيام أسفرت عن مقتل 211 شخصا .

ومن بين القتلى 58 مدنيا، منهم 15 طفلا قضوا الخميس، حسب المرصد.

وواصلت الحصيلة الارتفاع طوال الخميس نتيجة استمرار الغارات وانتشال المزيد من القتلى من تحت الأنقاض ووفاة البعض متأثراً بجروحه.

وشهدت مدينة عربين و بلدة جسرين الخميس الحصيلة الأكبر، ففي عربين قتل 21 مدنيا بينهم تسعة أطفال بعد استهداف الغارات سوق المدينة، بينما قتل 17 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال في جسرين.

تحديث: 17:56 ت غ

واصلت قوات النظام السوري قصفها المكثف على الغوطة الشرقية قرب دمشق لليوم الرابع على التوالي. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 21 مدنيا في القصف استهدفت المنطقة الخميس.

وأصيب 125 مدنيا أيضا في الضربات التي قال المرصد إن أعنفها كان في جسرين.

ويأتي تجدد الغارات الخميس غداة يومين دمويين في الغوطة، حيث قتل الأربعاء 38 مدنيا، كما أسفر القصف الثلاثاء عن مقتل 80 مدنيا وإصابة 200 آخرين بجروح.

وتتهم الولايات المتحدة القوات التابعة لحكومة دمشق باستخدام غاز الكلور مرارا في هجمات على الغوطة الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

وتحاصر قوات النظام منذ عام 2013 الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها فصائل معارضة، ما أدى إلى نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية.