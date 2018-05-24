ضربة جوية تستهدف قوة موالية للنظام شرق سورية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن 12 عنصرا على الأقل من المسلحين الموالين للنظام قتلوا فجر الخميس في ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية قرب دير الزور شرق سورية.

وقال المرصد في بيان إن "الضربات التي نفذتها طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت منطقة في جنوب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق".

من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن "ضربات أميركية استهدف مواقع عسكرية بين البوكمال وحميمية قرب منشأة تعرف باسم المحطة الثانية (تي2)".

ونفى مسؤول عسكري أميركي أي علم له بالضربات، وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكابتن بيل أوربان لوكالة رويترز "ليست لدينا أنباء عن ضربة للتحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد أهداف أو قوات موالية للنظام السوري".

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية طالبا عدم ذكر اسمه "ليست لدينا معلومات تدعم هذه التقارير".