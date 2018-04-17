هجوم وهمي يحرج نظام الأسد

أدى إنذار خاطئ إلى إطلاق صواريخ أنظمة الدفاع السورية وصفارات الإنذار ليلا فيما لم يكن هناك أي هجوم خارجي جديد على سورية.

وأقرت دمشق بالأمر بعد ساعات من إعلانها "أسقاط" صواريخ معادية "اخترقت الأجواء السورية" في حمص.

وتذرع قائد في قوات موالية لنظام الأسد في حوار مع وكالة رويترز، بأن إطلاق صواريخ الدفاعات السورية وقع إثر خلل فني ناجم عن "هجوم إلكتروني مشترك من الولايات المتحدة وإسرائيل ضد نظام الرادار السوري".

وتابع المصدر أن "خبراء روسا تعاملوا مع المشكلة".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت نقلا عن مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية تصدت لـ"عدوان" خارجي استهدف قاعدة الشعيرات.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لحزب الله في بداية الأمر إن ستة صواريخ أطلقت باتجاه القاعدة الجوية في حمص، فيما استهدفت ثلاثة أخرى مطار الضمير العسكري قرب دمشق.