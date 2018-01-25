فيينا تحتضن جولة جديدة من مباحثات السلام حول سورية

تبدأ الخميس جولة جديدة من المفاوضات بشأن السلام في سورية بين وفدي الحكومة والمعارضة في فيينا برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا، عشية المحادثات، عن تفاؤله في التوصل إلى توافق، لكنه قال إن محادثات السلام السورية تأتي في "مرحلة حرجة جدا".

وسيعقب المحادثات التي ستجري على مدى يومين، مؤتمر سلام يعقد في منتجع سوتشي البحري الروسي في 29 و30 كانون الثاني/يناير الجاري، بمبادرة من روسيا وإيران.

ولم تثمر الجهود الدولية حتى الآن في تحقيق أي تقدم على طريق الحل السياسي للنزاع السوري الذي تسبب بمقتل أكثر من 340 ألف شخص.

وفي ثماني جولات مفاوضات عقدت سابقا في جنيف، اصطدم النقاش بالخلاف حول مصير الرئيس السوري بشار الأسد، وهو بند اشترط الوفد الحكومي في الجولة الأخيرة الشهر الماضي سحبه من التداول لتحقيق تقدم في المفاوضات.

وتطالب الأمم المتحدة طرفي النزاع بعدم فرض أي شروط مسبقة لضمان إحراز تقدم فعلي.