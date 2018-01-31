فوتيل: الحرب على داعش لم تنته بعد

قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل إن الحرب ضد تنظيم داعش في سورية لم تنته بعد، على الرغم من التقدم الحاصل هناك.

وذكر فوتيل في تصريحات أدلى بها خلال لقاء عبر الهاتف مع عدد من الإعلاميين من مقر قيادته في مدينة تامبا بولاية فلوريدا أن "مقاتلي داعش ما زالوا منتشرين في بعض الجيوب، وإنه يجري التعامل معهم للقضاء عليهم".

وشدد فوتيل أن مهمة التحالف الدولي وشركائه في سورية حاليا تتمثل في تثبيت الاستقرار وتعزيزه في المناطق المحررة.

وأشار إلى أن الهدف هو مساعدة قوات سورية الديموقراطية في حماية ما حققته ومنع عودة ظهور داعش، فضلا عن خلق البيئة الأمنية التي تسمح بإعادة إعمار ما هدم.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في خطاب حال الاتحاد الثلاثاء إن التحالف الدولي لهزيمة داعش حرر نحو مئة في المئة من الأراضي التي احتلها "القتلة" في العراق وسورية، ولكنه أشار إلى أن "هناك الكثير من العمل الذي علينا إنجازه وسنواصل عملنا حتى هزيمة داعش نهائيا".

وخاضت قوات سورية الديموقراطية معارك عنيفة مع داعش ونجحت في طرده من مناطق واسعة، مدعومة من التحالف الدولي ضد الإرهاب، وهي تسيطر حاليا على حوالي 28 في المئة من أراضي سورية.