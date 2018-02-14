الأولى منذ أربعة أشهر.. قافلة مساعدات تدخل الغوطة الشرقية

قالت الأمم المتحدة وجمعية الهلال الأحمر السوري إن قافلة إغاثة من تسع شاحنات دخلت الأربعاء إلى منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة وتحاصرها قوات النظام منذ عدة سنوات.

والقافلة هي الأولى التي تدخل الغوطة الشرقية منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وتأتي بعد سلسلة غارات دموية استهدفت المنطقة الأسبوع الماضي، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.

وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في سورية في تغريده على تويتر، إن "القافلة التي عبرت خطوط النزاع باتجاه النشابية في الغوطة الشرقية، تنقل إمدادات صحية وغذائية لما يصل إلى 7200 شخص محاصرين في المنطقة".

First @UN and @SYRedCrescent inter-agency convoy this year crossed conflict lines to #Nashabieh in #EastGhouta to deliver food, health and nutrition supplies for 7,200 people in the besieged enclave pic.twitter.com/u9dJrgxnqV — OCHA Syria (@OCHA_Syria) February 14, 2018

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في السادس من الشهر الحالي إلى وقف فوري "للأعمال العدائية" في سورية لمدة شهر كامل، من أجل السماح بإيصال المساعدات والخدمات الإنسانية، وإجلاء الحالات الحرجة من المرضى والجرحى.

وتسببت حملة قصف عنيفة شنتها القوات النظامية الأسبوع الماضي في مقتل أكثر من 240 مدنيا خلال خمسة أيام، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فيما أعرب مسؤولون أميركيون عن اعتقادهم أن القوات النظامية السورية استخدمت غاز الكلور في هجماتها الأخيرة.