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إسرائيل تستهدف موقعا عسكريا سوريا

قوات إسرائيلية في الجولان- أرشيف

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقع للمدفعية السورية الاثنين إثر سقوط قذيفة هاون قرب الشطر الذي تسيطر عليه إسرائيل من الجولان.

وأكد الجيش في بيان أن "قذيفة هاون وقعت بجانب سياح أمني في شمال مرتفعات الجولان"، مضيفا أنها على ما يبدو قذيفة ضلت هدفها بعد إطلاقها في الحرب السورية.

وأضاف أنه ردا على ذلك، استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلي مدفعية في المنطقة التي أطلقت منها القذيفة في شمال مرتفعات الجولان.

ورفضت متحدثة باسم الجيش الكشف عن السلاح الذي استخدمته إسرائيل في الرد.

وأفاد البيان بأن القوات الإسرائيلية تحمل النظام السوري المسؤولية ولن تتهاون مع أي محاولة لانتهاك سيادة إسرائيل أو تعريض المدنيين للخطر.

وكانت إسرائيل قد سيطرت على 1200 كيلومتر من مرتفعات الجولان إبان حرب 1967 مع سورية، وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

ولا تزال إسرائيل وسورية في حالة حرب، رغم أن خط الهدنة بين البلدين ظل هادئا لسنوات حتى اندلاع الحرب في سورية عام 2011.

غير أنه منذ اندلاع النزاع السوري، تعددت الحوادث الحدودية والغارات الإسرائيلية في الأراضي السورية.

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