Accessibility links

logo-print
بحث
أهم الأخبار

مقتل داعشي ألماني بغارة في سورية

دينيس كوسبيرت-أرشيف

قُتل مغني راب ألماني سابق التحق بتنظيم داعش في غارة جوية في محافظة دير الزور شمال غرب سورية، وفق موقع سايت الأميركي المعني بمتابعة المواقع المتطرفة.

وذكر الموقع أن الغارة استهدفت الأربعاء دينيس كوسبيرت المعروف باسم الشهرة ديسو دوغ أحد أشهر المقاتلين الأجانب في داعش، وظهر في عدة تسجيلات دعائية للتنظيم.

وكانت مصادر عدة من بينها وزارة الدفاع الأميركية أعلنت في وقت سابق مقتل كوسبيرت في غارة جوية في سورية في تشرين الأول/أكتوبر 2015. إلا أنها اعترفت بعدها بأن كوسبيرت نجا على ما يبدو.

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG